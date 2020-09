Fußball-Oberliga : Joker Kaiser, der Held an der Kaiserlinde

Foto: Andreas Schlichter

Elversberg Dank eines späten Tores des eingewechselten Dominik Kaiser hat die SV Elversberg II ihr erstes Saisonspiel gewonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Durchpusten hieß es am Sonntagnachmittag um viertel nach fünf bei den Oberliga-Fußballern der SV Elversberg II. In einer engen Partie hatte sich die Reserve des Regionalligisten soeben in ihrem Liga-Auftaktspiel knapp mit 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger FC Speyer durchgesetzt. „Es war extrem wichtig, hier drei Punkte zu holen“, atmete SVE-Trainer Marco Emich im Elversberger Sportpark „Kaiserlinde“ erleichtert auf. Denn in den Vorbereitungsspielen hatte seine Mannschaft nicht immer geglänzt – und zum Teil Niederlagen gegen unterklassige Gegner kassiert. „Es heißt ja immer, dass die Vorbereitungsspiele nicht zählen. Aber die Spieler denken natürlich daran. Deshalb war es wichtig, dass insbesondere meine ganz jungen Spieler gesehen haben, dass sie in der Oberliga mithalten können“, erklärte Emich.

In die Karten spielte Elversberg II beim Auftaktsieg auch ein frühes Führungstor. In der fünften Minute wurde eine Ecke von Daniel Dahl von einem Gäste-Abwehrspieler beim Klärungsversuch an den langen Pfosten verlängert. Dort lauerte der in der Winterpause der Vorsaison aus Portugal gekommene Franzose Wassim Amadi. Der Offensivspieler hielt den Fuß hin – und der Ball zappelte zum 1:0 im Netz.

Neuling Speyer ließ sich vom frühen Rückstand allerdings keineswegs beeindrucken und spielte in der Folge munter mit. „Es war bis zum Schluss ein sehr enges Spiel“, analysierte Emich. Nach exakt einer halben Stunde kamen die Gäste zum Ausgleich. Nico Steigleiter traf per Kopf nach einer Ecke zum 1:1-Pausenstand. Eine Viertelstunde vor Schluss waren die Gastgeber nur noch zu Zehnt auf dem Feld. Yannick Geißler kam im Zweikampf mit seinem Gegenspieler ein wenig zu spät und traf diesen. Schiedsrichter Jan-Hagen Engel schickte den Elversberger Abwehrspieler mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. Eine nicht unumstrittene Entscheidung. „Es war kein böses Foul, sondern eher eine unglückliche Aktion“, fand Emich. Trotz Unterzahl startete seine Mannschaft drei Minuten vor Schluss den Sieg bringenden Angriff. Jonas Holzweissig tankte sich auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe landete in der Mitte beim im Sommer aus der eigenen A-Jugend gekommenen Dominik Kaiser. Der 19-Jährige, der kurz vor der Pause für Gibriel Darkaoui eingewechselt worden war, fackelte nicht lange und schoss zum 2:1 ein. „Das hat Dominik in echter Torjäger-Manier gemacht. Er hat dort gestanden, wo ein Stürmer stehen muss“, lobte Emich.