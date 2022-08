Eros Dacaj (links) spielt eigentlich für die erste Mannschaft der SV Elversberg in der 3. Liga. Am Samstag griff er dem Oberliga-Team unter die Arme. Dacai war beim 4:2-Erfolg der Elversberger in Dudenhofen an drei Treffern beteiligt und hatte damit großen Anteil daran, dass die SVE II den ersten Saisonsieg feiern konnte. Foto: IMAGO/Oliver Vogler