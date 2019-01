später lesen Einbruch Einbruch in Büro im Kirchendick Teilen

(red) In der Nacht zum Samstag, 29. Dezember, wurde in ein Büro in der Straße Im Kirchendick in Elversberg eingebrochen. Der Täter brach eine Terrassentür auf, klaute Schmuck und Bargeld. Weiterhin entwendete der Täter noch ein Fahrrad, das im Keller abgestellt war. red