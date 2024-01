1. Dreiband-Billard-Bundesliga BCE-Billardkünstler sehnen ersten Saisonsieg herbei

Fehlendes Spielglück, kurzfristige Krankheitsfälle wie zuletzt bei Lukas Stamm oder gar ein kampfloser Spielverlust wie an Spieltag zwei, als der Flug des Spaniers Carlos Crespo wegen einer Terror-Warnung abgesagt worden war und Elversberg das Spiel beim ATSV Erlangen am Grünen Tisch verlor: Der siebenfache deutsche Mannschaftsmeister war in dieser Saison bis dato wahrlich nicht mit Fortuna im Bunde.