1. Dreiband-Bundesliga im Billard Das Warten auf den ersten Sieg geht weiter

Die Billardspieler des BC Elversberg kommen in der 1. Dreiband-Bundesliga weiter nicht richtig in Schwung und bleiben auch nach dem sechsten Spieltag im deutschen Oberhaus sieglos am Tabellenende. In den wichtigen Heimspielen vom Wochenende musste sich der siebenfache deutsche Mannschaftsmeister mit nur einem Punkt begnügen.