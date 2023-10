Dreiband-Bundesliga Knifflige Auftakt-Aufgaben für BCE-Queuekünstler

Saisonstart für die Dreiband-Billardspieler des BC Elversberg: Mit einem schwierigen Auswärtsspiel beim BC International aus Berlin beginnt für den siebenfachen deutschen Mannschaftsmeister an diesem Samstag um 14 Uhr die neue Runde in der 1. Dreiband-Bundesliga. Es ist das Duell des Dritten der Vorsaison gegen den Vizemeister. Am letzten Spieltag der vergangenen Runde hatte Elversberg dem Gegner den zweiten Platz im Tableau noch weggeschnappt und vier Punkte hinter Meister Billard Center Weywiesen aus Bottrop den Vizetitel eingefahren.