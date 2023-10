Gemeinde stimmt zu Wenn die KI die Energiewirtschaft im Blick hat

Bei einem Messe-Besuch kürzlich wurde es dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Gemeinderat Spiesen-Elversberg noch einmal deutlich: Ohne Kooperationen geht künftig nichts im Bereich der Energiewirtschaft. Deshalb gab Torsten Löhrhoff-Knobe ein klares „Ja“ ab für seine Fraktion, was die Zustimmung zur Gründung der DigitalWerk Saar GmbH betrifft. In einer umfangreichen Vorlage hatten sich die Ratsmitglieder informieren können, um was es sich bei der Gesellschaft handelt. „Es wird eine Aufgabe sein, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, aufzuzeigen und in der gesamten Wertschöpfungskette zu nutzen“, so heißt es da beispielsweise. Dass die Digitalisierung eine elementare Voraussetzung ist, um nachhaltig wirtschaften zu können gerade auch in der Energiebranche, das sei jedem klar. Allerdings müsste dazu das IT-Budget dringend erhöht werden, denn veraltete Systeme und damit verbundene Abläufe hemmten den Digitalisierungsprozess. Um die Anforderungen der Zukunft zu bewältigen, sei die Energiewirtschaft vor enorme Herausforderungen gestellt. Kooperation heißt hier das Zauberwort.