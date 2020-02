Fastnachtsumzug in Spiesen : Das Beste kommt zum Schluss

Spiesen Am Fastnachtsdienstag feierten die Faasebooze in Spiesen Straßenfastnacht mit großem Umzug, bester Stimmung und super Wetter.

Sturm, Regen, Kälte: Kennen sie in Spiesen alles nur zu gut. Aber dort bleibt man erst einmal gelassen. Da kann sich das Wetter am Dienstagvormittag auch noch sehr bemühen, um sich von seiner übelsten Seite zu präsentieren, in Spiesen bleiben sie cool. Denn das haben sie in 32 Jahren von Ferdi Matheis und Hansi Klemmer – so lange sind die beiden schon als Zugmarschalls dabei – gelernt: Der Zug startet um 15.33 Uhr, es lohnt sich nicht, sich vorher schon verrückt zu machen. Und siehe da: Sogar die Sonne kam pünktlich zum Anpfiff des traditionsreichen Umzugs am Fastnachtsdienstag hinter den Wolken hervor. Und die hielten in diesem Jahr endlich mal wieder dicht. Darum hieß es: Sonnenbrille raus, Regenschirm zu.