Spiesen-Elversberg : Gesprächsrunde im Rathaus für Gewerbetreibende

Spiesen-Elversberg Die Gemeinde Spiesen-Elversberg lädt alle Gewerbetreibenden zu einem Treffen ein. Um deren Bedarf, Ideen oder auch Anregungen zur Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde zu ermitteln, lädt Bürgermeister Bernd Huf alle Gewerbetreibende aus Spiesen-Elversberg am Dienstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstraße 116, zu einer Gesprächsrunde ein.

Das teilt die Gemeinde mit. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen sollen auch Ideen für gemeinsame Aktionen im Jahr 2020 besprochen werden.