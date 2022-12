Weitere Teilnehmer willkommen : Im Pfarrheim lernen Flüchtlinge die deutsche Sprache

Spiesen-Elversberg Bürgermeister Bernd Huf hat jetzt Jennifer Fell und ihre Schüler im Pfarrheim Spiesen-Elversberg besucht. Seit Mai dieses Jahres konnten dort schon sechs Kurse für geflüchtete Menschen durchgeführt werden, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde weiter heißt.

Diese Kurse werden durch das Bildungsministerium im Rahmen des Programms „Mama lernt Deutsch“ bezuschusst. Momentan liegt die Kursauslastung bei 76 Prozent und die Kreisvolkshochschule begrüßt gerne weitere Teilnehmer für zukünftige Kurse. Der Sprachkurs wird in Ergänzung zu den Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angeboten. Beim Besuch des Bürgermeisters hatten sich vier Schüler versammelt, um mit ihrer Dozentin an ihrem Deutsch zu feilen. Viele der Teilnehmer haben noch Familie in ihrem Ursprungsland, umso wichtiger ist der Kontakt zu Leuten aus der Umgebung. Auf die Frage von Huf, „ob die Kursteilnehmer ihre Gelerntes schon für Kontakte in Spiesen-Elversberg anwenden konnten, gab es sofort Zuspruch. Einer der Schüler gab an, ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn und Bekannten in Spiesen zu haben. Die Hilfsbereitschaft sei groß.