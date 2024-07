Die Marinekameradschaft gibt es seit 1934 – seit 2015 hat sie ein Museum Für Liebhaber von Stürmen und brausenden Wogen

Die kürzeste Entfernung vom Markt in Spiesen bis zur Nordsee beträgt 585 Kilometer. Ein kleines bisschen weiter, nämlich 591 Kilometer, ist es bis zum Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. Rund sechs Stunden braucht es bis zu dem Ort in Deutschland, wo wirklich alles übers Seefahren dokumentiert ist.