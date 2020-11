Advent in Spiesen : Jeden Adventssonntag andere Szene

Spiesen Team von St. Ludwig Spiesen passt Krippe dem jeweiligen Evangelium an.

Maria, die in der Woche zuvor Josef war? Oder ein Hirte, der sich im Königsgewand wiederfindet? Kein Problem für das eingespielte Krippenbauerteam der Katholischen Kirche St. Ludwig in Spiesen. „Je nachdem, welche Geschichte des Evangeliums an der Reihe ist, wechseln wir die Köpfe und Gewänder einfach aus“, verrät Ursel Bayer. Fünf Figuren, jede stolze 80 Zentimeter groß, und sieben verschiedene Köpfe stehen zur Verfügung. Geschnitzt wurden sie im Westerwald, gekauft wurden sie von der Pfarrei 1970. Mehr ist über die Herkunft nicht überliefert, berichtet die 77-Jährige. Das Besondere ist nicht nur, dass die Köpfe austauschbar sind, auch die Gliedmaßen sind beweglich. Sie werden mit Flügelschrauben in der gewünschten Position fixiert und dann je nach Szene entsprechend platziert. Das klappt nicht immer gleich wie gewünscht. Wenn etwa Maria knien soll, aber partout ihr Gleichgewicht nicht halten kann. „Maria, stell dich net so an!“ heißt es dann von den eingespielten Krippenbauern. Ein schwerer Stein, der unter dem langen Gewand versteckt wird, hält Maria schließlich in Stellung. „Das ist schon spaßig“, sagt Ursel Bayer und lächelt.