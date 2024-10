Kolumne Aproopos Die Neu-Entdeckung der Currywurst

Also auf zum Currywurst-Test in der Hauptstadt. Wir haben uns durchgemampft, von klassisch bis vegan, rot bis weiß, Brühwurst und Roschdwurschd, die Soße mal fruchtig, mal eher pikant. Auf die Currywurst zu 26 Euro im Hotel Adlon haben wir dann aber doch verzichtet. Im Nachhinein bedauernswert, aber es ließ irgendwie zu sehr den Gedanken an Franck Ribéry, der seinerzeit das Entrecôte mit Goldauflage bestellte, aufkommen.