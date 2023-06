Serie Imbissbuden im Kreis Neunkirchen „Gehe mit der Zeit, sonst geht die Zeit mit dir“

Die Imbissbude Curry Schörry in Spiesen-Elversberg liegt in prominenter Nachbarschaft. Bis zur Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist es nämlich nur ein Katzensprung von der Bude aus. „Natürlich wirkt sich ein Heimspiel positiv auf die Kundenfrequenz aus“, berichtet Maurice Schörry. Er betreibt zusammen mit seinem Vater Werner das Curry Schörry in Elversberg. Dessen Anfänge reichen weit zurück, wie der jüngere Schörry erzählt: „Den Imbiss in Elversberg gibt es jetzt schon circa 45 Jahre.“