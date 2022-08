Gemeinde Spiesen-Elversberg informiert :  Jetzt kommen die CO2-Ampeln

Spiesen-Elversberg Auf Initiative der Gemeindeverwaltung hat der Gemeinderat beschlossen, die vier Kindertageseinrichtungen und den Hort der kirchlichen Träger in der Gemeinde mit CO2-Ampeln auszustatten (wir berichteten).

Mit den Ampeln kann die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Raumluft und die Raumtemperatur gemessen werden. Die LED-Anzeigen der Ampel zeigt nach Schwellenwerten für CO 2 dessen Konzentration an: Ab einem Wert von 1050ppm (Parts per Million) ändert sich die Anzeige von Grün auf Gelb. Dann wird das Lüften empfohlen. Bei einem Wert von 1500 ppm wechselt die Anzeige auf Rot. Nun ist das Lüften erforderlich. So sollen zu hohe Kohlendioxid- und Aerosolkonzentrationen in der Raumluft vermieden werden und hilft gleichzeitig, das Infektionsrisiko zu senken, zur Sicherheit der Kinder und Erzieherinnen und Erzieher.