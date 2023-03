Ab 4. April auch Workshops für Weight Watcher Kult-Café Lädchen in Spiesen wird jetzt auch Weight-Watchers-Treff

Ein ganz kleines bisschen ist es so wie bei der Telefonzelle von Dr Who. Wer die Science-fiction-Serie kennt: Die Telefonzelle ist drinnen nicht nur viel größer als von außen, sie bietet auch insgesamt den absoluten Überraschungseffekt. Und so ist das auch beim Café Lädchen in Spiesen. Der Eingang etwas verborgen unterhalb des Rewe-roten Plattenbaus und quasi im Keller desselben. Zum letzten Mal war hier 1980 was drin. Das sah man den Räumen an und doch war sich Anick Rau von Anfang an sicher: „Hier soll es sein.“ Das erzählt sie beim Treffen mit der SZ. Rau kommt eigentlich aus der Reisebranche, hatte aber schon länger den Traum, sich mit einem Café selbstständig zu machen. Eigentlich sollte das in St. Ingbert sein. Doch dann fand sie hier im Ort, wo sie seit 2008 auch wohnt, das Passende.