Rufbus für Spiesen-Elversberg Testphase für den Bus on demand Anfang des Jahres

Anfang kommenden Jahres, Januar oder Februar, könnte die Testphase beginnen. Das zumindest ist der Plan für die Einführung eines Bus on Demand, eines Busses auf Abruf, in der Gemeinde Spiesen-Elversberg. Wie Bürgermeister Bernd Huf auf SZ-Anfrage mitteilte, finde momentan im 14-täglichen Rhythmus Webmeeting mit allen Teilnehmern am Projekt statt. Dabei geht es momentan darum, die Software für das Projekt und den Probebetrieb zu finalisieren. Das Transportunternehmen für Bus on demand ist die Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG). Über „Kommunen innovativ“ wird das Projekt gefördert.