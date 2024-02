Gespräch vor Spiel gegen den FCK Bürgermeister zur SVE: „Alle Elversberg-Ortsschilder sind mittlerweile geklaut“

Ausgesprochen zufriedenstellend ist sie für die Gemeinde gelaufen, die Hinrunde der SV Elversberg in der zweiten Bundesliga. Beispielsweise in Sachen Parken. Gab es anfangs noch viele Bedenken und Unwägbarkeiten in Sachen Verkehrs- und Parksituation, so kann Bürgermeister Bernd Huf im Gespräch mit der SZ nun sagen: „Das neue Parkkonzept mit den Parkkarten für die Anwohner war das Beste, das wir gemacht haben.“ Die Anwohner seien froh damit, der Verkehr werde weitestgehend aus dem Ort heraus gehalten. Und die verbliebenen Parksünder haben die um zwei aufgestockten mittlerweile vier Ordnungsamts-Mitarbeiter im Blick.