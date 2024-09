Anregungen online möglich Bürgerforum Spiesen-Elversberg: Wie sich eine Einwegsteuer rechnen kann

Was hat die am Neckar liegende Universitätsstadt Tübingen mit dem Saarland, dem Landkreis Neunkirchen und speziell Spiesen-Elversberg zu tun? Kleiner Tipp: Pizzakartons, Eislöffel und To-Go-Kaffeebecher spielen dabei eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Zur Sprache kamen dieses und etliche andere Themen im zweiten Teil einer Veranstaltung, zu der das saarländische Umweltministerium die Öffentlichkeit ins Rathaus in Spiesen eingeladen hatte. Dort wurde zunächst das neue Klimaschutzkonzept vorgestellt. Anschließend bestand reichlich Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.