VHS Spiesen-Elversberg Fünf Flaschen vom Selbstgebrauten für jeden

Das Ganze wird nun in seiner „Tiny Brew“ in Kleinblittersdorf zum Gären gebracht, das fertige Weißbier wird danach in Flaschen abgefüllt „und jeder Teilnehmer erhält dann fünf Flaschen mit einem speziellen Etikett in Erinnerung an den Braukurs heute bei der VHS“, erzählte Pfeil. Damit die Teilnehmer am Samstagmorgen buchstäblich schon einmal einen Vorgeschmack auf den fertigen Gerstensaft bekamen, wurden während des sechsstündigen Braukurses immer mal wieder kleine Pausen eingelegt, in denen sie einige Biere aus der Brauerei des Kursleiters probieren konnten.