Interview mit Spiesen-Elversbergs Bürgermeister Bernd Huf : „Bei Digitalisierung Mitarbeiter nicht verlieren“

Bernd Huf, Bürgermeister von Spiesen-Elversberg, will die Entwicklung der Gemeinde vorantreiben. Einige Projekte starten bald.

Huf Der Ausbau an Ganztagsplätzen ist schon alleine eine große Herausforderung. Wir haben aber sowohl in der Grundschule Spiesen als auch in Elversberg weitere Aufgaben zu bewerkstelligen. In ersten Gesprächen mit dem Bildungsministerium geht man für beide Ortsteile in den kommenden Jahren von knapp drei Klassen je Altersstufe aus. Beide Grundschulstandorte sind jedoch lediglich zweistufig ausgelegt. Für uns als Gemeinde heißt dies konkret, dass beide Schulstandorte – so man denn optimale Unterrichts- und Fördermöglichkeiten für unsere Grundschulkinder vorhalten möchte – neben den Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung, Klassen- und Förderräume schaffen muss. Zudem ist der technische Stand der Schulen auf dem Stand der frühen 70er-Jahre, Barrierefreiheit ist nicht gegeben. An der Pestalozzi-Grundschule besteht darüber hinaus ein räumliches Problem. Es fehlt einfach an Platz im Umfeld von Glückauf-Halle und Herz-Jesu-Kirche. Hier muss gegebenenfalls über einen neuen Standort nachgedacht werden. Finanziell ist dies ohne Unterstützung der Landesregierung für unsere Gemeinde kaum zu meistern. In mehreren Schreiben haben wir schon darauf hingewiesen. Im Januar werden nun Gespräche mit dem Innenministerium geführt.