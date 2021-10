Gemeinderat Spiesen : Schlagabtausch im Gemeinderat

Auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für die Ortskerne Spiesen und Elversberg (im Bild) war Thema im Ortsrat. Foto: Gemeinde

Spiesen-Elversberg Bei der ersten Sitzung zurück im Rathaus haben die Ratspolitiker von Spiesen-Elversberg intensiv diskutiert.

Von Anja Kernig

Unzufrieden, enttäuscht, genervt. So geht es etlichen Ratsmitgliedern mit ihrem politischen Ehrenamt, wie die jüngste Sitzung des Gemeinderates Spiesen-Elversberg vor Augen führte. Immer wieder kam es vor den anfänglich noch 20 Zuschauern zu verbalen Schlagabtauschen. Steter Vorwurf: mangelnde Kommunikation zwischen Verwaltung und Rat. Dabei waren die Bedingungen der Sitzung – ohne Masken und in Präsenz im Rathaus – so gut wie lange nicht.

Vor Eintritt in die Tagesordnung kamen die Gäste zu Wort – mehrheitlich Anwohner der Straße „Am Freidelbrunnen“. Diese befindet sich teils in unausgebautem Zustand, teils im Vorstufenausbau und soll nun vollausgebaut werden. Im ersten Bauabschnitt wird der Kanal weitergeführt, informierte Bürgermeister Bernd Huf. Die KEW sei eingebunden. Ob Kosten auf die Anlieger zukommen, soll bei der anstehenden Bürgerversammlung thematisiert werden.

Wie weit das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die beiden Ortskerne Elversberg und Spiesen gediehen ist, erläuterte Julia Biwer von der Kaiserslauterner Firma BBP. 2020 war die Gemeinde in das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – lebenswerte Quartiere gestalten“ aufgenommen worden.

Bei ISK gehe es letztlich um Visionen, so Biwer. Die Bestandsaufnahme ist erfolgt, in einem nächsten Schritt bedarf es unter anderem diverser Machbarkeitsstudien. Bereits bei den Auftaktsveranstaltungen am 2. November (Elversberg) und 9. November (Spiesen) sind die Bürger eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Der ISEK-Entwurf soll im Januar 2022 vorliegen.

Ob das hohe Verkehrsaufkommen Berücksichtigung findet oder Hochwasserschutz, wollte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Marx wissen. Vieles sei zudem schon „in Planung“, etwa das Multifunktionsfeld. Das müsse alles einfließen. Gleiches gilt für den Kindergartenneubau in Spiesen, ergänzte Dennis Dietz (FDP). „Da fehlen ihnen Informationen, die sie dringend brauchen.“

Die von Julia Biwer vorgestellten Nutzungsvorschläge, darunter seniorengerechtes Wohnen am Standort der jetzigen Glückauf-Halle, kritisierte er als „nicht ergebnisoffen. Wir wollten eine Ideensammlung.“ Steffen-Werner Meyer (SPD) erinnerte daran, dass eine Halle für den Schulsport benötigt wird.

Das vor Jahren vom Planungsbüro ARGUS Concept erarbeitete Gemeindeentwicklungskonzept sei keinesfalls eine Fehlinvestition gewesen, stellte Bürgermeister Huf nach einer diesbezüglichen Anfrage klar. Die damals erstellte Analyse der Auswirkungen des demografischen und sozio-ökonomischen Wandels war vielmehr Voraussetzung, um überhaupt in das ISEK-Programm aufgenommen zu werden.

In Sachen Mittagessen rechnet die Kita gGmbH in Herz Jesu und St. Ludwig seit 1. September pauschale Kosten ab, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen. Die Gemeinde, die jedes tatsächlich in Anspruch genommene Essen in allen vier Kitas bezuschusst, wird das jedoch nicht. Bereits der zuständige Ausschuss hatte die Beschlussvorlage pro Pauschalisierung einstimmig abgelehnt. Was sich nun wiederholte. Einstimmig beschlossen wurden dagegen der Bebauungsplan „Festplatz/Im Kircheneck“, 2. Änderung, sowie der Bebauungsplan „Am Freidelbrunnen“.

Unter „Anfragen und Mitteilungen“ ging es dann richtig hoch her. Zum Einstieg machte Dieter Lieblang (FDP) seinem Ärger Luft. Sieht er doch die Verwaltung in der Pflicht, den Seniorenrat zu reaktivieren. Nach Lieblangs Ausscheiden und dem Rücktritt von Karin Ecker müssten Nachfolger gefunden und zu Sitzungen eingeladen werden. Was nicht Sache der Verwaltung sei, entgegnete Huf.

Genau wie die Wahl einer oder eines Vorsitzenden. Mehrfache Anfragen an die CDU-Fraktion, Nachrücker zu benennen, seien zudem ergebnislos verlaufen. „Wir finden niemanden“, bestätigte Peter Marx.

Er und Huf hatten noch ein ganz besonderes Hühnchen zu rupfen. Dabei ging es unter anderem um einen kritischen Post der Christdemokraten in den sozialen Medien bezüglich eines Pfändungsbescheids, den ein Bürger gegen die Gemeinde erwirkte. „Das hat mir die Schuhe ausgezogen“, rang der Bürgermeister um Fassung. „Diese Person beschädigt die Gemeinde seit Jahren massiv.“