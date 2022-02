Billard : Das Motto lautet: weiter fleißig punkten

Murat Naci Çoklu geht an diesem Wochenende für den BC Elversberg zweimal an den Tisch: am Samstag in der Partie beim Tabellenvorletzten in Xanten und am Sonntag im Spiel beim Tabellendritten in Bottrop. Foto: imago sportfotodienst/imago sport

Elversberg Der BC Elversberg muss in der Billard-Bundesliga an diesem Wochenende zweimal auswärts ran. In den Partien in Xanten und Bottrop will der BCE seine gute Position als Tabellenfünfter festigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Benedyczuk

Die Billardspieler des BC Elversberg müssen an diesem Wochenende in der 1. Dreiband-Bundesliga zwei Mal auswärts ran – und hoffen darauf, ihre gute Position in den Auftritten an diesem Samstag beim Tabellenvorletzten BC Xanten (14 Uhr) und tags darauf in Bottrop beim punktgleichen Tabellendritten Billard- Center Weywiesen (11 Uhr) zu festigen.

Das primäre Ziel der Elversberger ist der Klassenverbleib, da die Liga zur neuen Spielzeit von zehn auf acht Mannschaften reduziert wird und es somit gleich vier Absteiger gibt. Mit 16 Punkten liegt der BCE als Tabellenfünfter nach der Hälfte der Saison voll auf Kurs, sein Vorhaben umzusetzen. Der Vorsprung auf den BSV Velbert auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler – und soll am Wochenende im Idealfall weiter anwachsen.

„Der Spieltag kann nur unter dem Motto laufen, weiter fleißig zu punkten“, sagt der BCE-Vorsitzende und Spieler Volker Marx. Er geht davon aus, dass am Saison-Ende mindestens 22 Punkte nötig sind, um sicher in der Klasse zu bleiben. „Da wollen wir schnellstmöglich hin“, erklärt Marx mit Blick auf das Punktekonto.

Im Gastspiel beim Tabellenvorletzten Xanten, mit neun Zählern sieben Punkte hinter Elversberg, sieht er anhand der Aufstellung leichte Vorteile für seine Mannschaft, die in beiden Partien vom Wochenende aus Klaus Bosel, dem Türken Murat Naci Çoklu, dem Belgier Jef Philipoom und ihm selbst bestehen wird.