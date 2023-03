Billard Queuekünstler wollen nochmal angreifen

„Wenn Bottrop in Bestbesetzung antritt, spielen sie mit Ex-Weltmeister Christian Rudolph an Position vier. Es wird so oder so schwer, das Hinspiel-Ergebnis zu wiederholen“, blickt Marx dem ersten der beiden Heimauftritte gespannt entgegen. Dennoch betont Marx: „Wir hoffen, dass wir gegen den Meister gewinnen und Berlin vielleicht doch nochmal Federn lässt. Mit einem Auge schielen wir schon noch auf Platz eins“, sagt der Vorsitzende und Spieler in Personalunion, der am Wochenende aber nicht selbst im Einsatz sein wird. Auf den vorderen Positionen setzt der BCE am Samstag gegen Weywiesen auf den Belgier Peter Ceulemans und den französischen Neuzugang Pierre Soumagne, der sein Debüt für Elversberg gibt. „Er scheint aktuell ganz gut drauf zu sein“, sagt Marx über den 35-jährigen Franzosen. Dahinter treten BCE-Altmeister Klaus Bernhard Bosel und Neuzugang Lukas Stamm für die Gastgeber an den Tisch.