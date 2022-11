Dreiband-Billard : „Grandioses Wochenende“ für den BCE

Bottrop/Elversberg Dreiband-Bundesliga: Elversberg siegt doppelt und klettert auf Rang zwei.

In Bottrop legten Vizeweltmeister Murat Naci Çoklu (Türkei), der direkt danach in den Flieger zur Weltmeisterschaft nach Korea stieg, und Jef Philipoom (Belgien) mit Siegen über die deutschen Nationalspieler Christian Rudolph und Thorsten Frings die Basis für den Erfolg. Klaus Bosel und Volker Marx erledigten den Rest. Die beiden hatten ihrem Team am Vortag in Witten mit 40:40-Unentschieden gegen Ronny Lindemann (Bosel) und Murat Gökmen in Runde eins alle Optionen gelassen. Der Belgier Peter Ceulemans mit einer Glanzleistung in 22 Aufnahmen gegen Dave Christiani (50:14) und Çoklu in einer „Weltklasse-Partie“ (Marx) gegen den Dänen Jacob Haack-Sørensen (50:46 in 22 Aufnahmen) sicherten Elversberg dann das 6:2. Mit zehn Punkten nach vier Spielen belegt der BCE punktgleich hinter Vizemeister BC International Berlin Platz zwei.