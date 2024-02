Bis nach den Sommerferien soll alles fertig sein Kita unter Einkaufsmarkt nimmt Form an

Das Bauvorhaben war eine Herausforderung. Das hat Bauamtsleiter Michael Arend noch mal deutlich gemacht. Der Baustellenbesuch gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Huf, Landrat Sören Meng und weiteren Vertretern der Gemeindeverwaltung hat bewiesen: Die Herausforderung wurde erfolgreich angenommen. Für insgesamt 8,5 Millionen Euro – und damit nur etwa eine halbe Million über der ursprünglichen Planung – entsteht unterm Edeka-Markt in Spiesen und auf dem ehemaligen Festplatz, dem Gänselieselplatz, eine neue Kita. Die Herausforderung, auf die sich Arend bezieht: Es galt das Bestandsgebäude zu integrieren und die Fläche neu zu bespielen. „Wir sind gut dabei“, sagte Arend, „auch wenn wir ein klein wenig hinterm Zeitplan liegen.“ Jedoch sei man guter Hoffnung, so ergänzte Huf, zu Schuljahresbeginn auch den Kindergarten zu eröffnen. Dann wird hier auf 2210 Quadratmetern ein Gebäude mit Klinkeroptik stehen, dafür ist die Fassade aktuell eingerüstet –, in dem 158 Kinder in fünf Kindergarten- und drei Kippen-Gruppen betreut werden, 47 mehr als im jetzigen Gebäude.