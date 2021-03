Schwesternverband stellt Pläne vor : Baustart für neues Akademie-Gebäude

Neunkirchen Schwesternverband bildet Pflegefachleute, Pflegeassistenten und Heilerziehungspfleger aus.

Die Akademie des Schwesternverbandes bekommt ein neues Zuhause. In Neunkirchen haben die Bauarbeiten für ein Schulgebäude begonnen, in dem zukünftig die Aus-, Fort- und Weiterbildungen in einem Gebäude angeboten werden statt wie bisher an zwei angemieteten Standorten. Die Inbetriebnahme der künftigen Adresse soll im Frühjahr 2022 sein. Das teilt der Schwesternverband mit. In dem zweigeschossigen Gebäude am Jägermeisterpfad in der Neunkircher Innenstadt entstehen acht modern ausgestattete Unterrichtsräume, ein Skills-Lab für den fachpraktischen Unterricht sowie Lehrerbüros und eine Bibliothek.