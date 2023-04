Pflanzaktion in Spiesen-Elversberg Grundschüler setzen 100 kleine Edelkastanien

In kleinen Gruppen ließen sich die Grundschüler von Revierförster Thomas Brill und seinem Kollegen zeigen, wie man die Setzlinge unbeschadet in die Erde bringt. In einem Meter Abstand, wird mit der Schaufel ein Loch für den Setzling ausgehoben, um direkt daneben mit dem Hammer einen Holzpfahl in die Erde zu stecken. An diesem wird ein Plastikrohr mit Löchern befestigt und über die Pflanze gestülpt, damit diese geschützt wachsen kann. Wenn der Setzling dem Rohr entwachsen ist, wird dieses entfernt.