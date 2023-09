Barrierefrei wandern in Spiesen-Elversberg Mit dem „Rasenmäher“ über Berg und Tal

Fahrt auf – und das nicht nur im übertragenen Sinne –- nimmt das Projekt „Barrierefreier Wanderweg“, welches die Gemeindeverwaltung seit einiger Zeit plant. Nach den Special Olympics und dem Host Town-Programm will man sich in Spiesen-Elversberg des Themas Inklusion künftig in besonderem Maße annehmen, so Bürgermeister Bernd Huf. Gemeinsam entwickelte man mit der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) die Idee, einen barrierefreien Wanderweg zu errichten. Wofür allerdings bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Aufgrund der bewegten Topografie in und rund um Spiesen-Elversberg werden die maximal zulässigen Steigungsraten überschritten, womit das Projekt zum Scheitern verurteilt wäre. Gäbe es nicht die Swiss-Tracs.