Ausstellung in Elversberg : „Alles im bunten Bereich“  in der Artotheke Elversberg

„Alles im bunten Bereich“ in der Artotheke Elversberg

Ausstellung in Elversberg

"Alles im bunten Bereich heißt die neue Ausstellung in der Artotheke Elversberg Foto: gemeinde/Repro jen Foto: Gemeinde/jen

Spiesen-Elversberg Künstler der Lebenshilfe stellen in der Artotheke Elversberg aus. Die Artotheke ist eine ehemalige Apotheke, die als Ausstellungsraum genutzt wird. Die Bilder stammen von Künstlerinnen und Künstlern aus den Förderschulen Eric-Carle-Schule Mainzweiler und Rothenbergschule Dirmingen sowie aus den Malgruppen der Galerie Farbtupfer in Spiesen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Gemäß dem Ausstellungstitel zeigen die Künstler der Lebenshilfe die breite Farbpalette dessen, was sie können. „Wir imitieren, kreieren, ahmen nach, erfinden, machen neu, fantasieren, lassen uns inspirieren, triumphieren“, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausstellung in der Artotheke, St. Ingberter Straße 6 in Elversberg, findet vom 17. Mai bis 14. Juni statt. Geöffnet ist in dieser Zeit jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr und jeden Freitag von 12 bis 15 Uhr.