Ausstellung in der Artotheke „Die grüne Schicht ist das Komma“ Gregor Gräber beschwört „Die unvergängliche Schönheit der Zahlen in Form gebracht“ bis 27. Oktober in der Artotheke Elversberg

So ein Mist! Um die etwas fragilen hohlen Holzpodeste standhafter zu machen, hat Gregor Gräber ein paar große Feldsteine von zu Hause mitgebracht. Es ist der Tag vor Eröffnung seiner „Die unvergängliche Schönheit der Zahlen in Form gebracht“ übertitelten Ausstellung. Alles steht an Ort und Stelle, es sind nur noch ein paar letzte Handgriffe zu tätigen. Gräber öffnet den ersten weißgestrichenen Kasten und legt Steine auf den Innenboden. Da, eine falsche Bewegung in Kombination mit „hinten-keine-Augen-haben“, und die auf dem Boden abgestellte schwarze Steinskulptur kracht auf die Fliesen. Leicht geschockt, begutachtet Gräber den entstandenen Schaden. Ein Stück am Rand ist abgeplatzt. „Das wird geschliffen und dadurch nur ein bisschen schmäler“, meint Gräber. Glück im Unglück, man kann es noch retten.