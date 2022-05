Die Toten und Vermissten der Gemeinde Spiesen-Elversberg : Von 1185 nicht zu Ende gelebten Leben

Zwei Kriegerdenkmale erinnern an die Gefallenen der beiden Weltkriege, eins steht in Spiesen und eines in Elversberg. Archivfoto aus dem Jahr 2003. Foto: Willi Hiegel

Erneut hat der Wellesweiler Arbeitskreis für Geschichte, Landeskunde und Volkskultur ein Buch herausgegeben, dass Toten des Zweiten Weltkrieges ein Denkmal setzt. Dieses Mal aus Spiesen-Elversberg.

Sie hießen Johann, Friedrich, Viktor, Bernhard, Horst oder Heinrich. Sie waren zwischen 18 und 25 Jahre alt. Und sie verloren ihr Leben in der ehemaligen Sowjetunion, in Finnland, Frankreich, Österreich, in Jugoslawien, Griechenland, Italien, Rumänien, in den Niederlanden, Tschechien, Ungarn, Tunesien, im Atlantik, auf dem Mittelmeer oder nördlich der Azoren.Ihr Lebensmittelpunkt aber war eigentlich in der Gemeinde Spiesen-Elversberg. Dort hätten sie sich verlieben sollen, eine Familie gründen, das Leben genießen. Dort erinnern Gedenktafeln und alte Schwarz-Weiß-Fotos daran, dass sie einmal geatmet haben, geträumt und gehofft. Gemäß Bertolt Brechts Motto, dass ein Mensch erst dann wirklich tot ist, wenn niemand mehr an ihn denkt, hat der Wellesweiler Arbeitskreis für Geschichte, Landeskunde Volkskultur nun diesen Toten ein Denkmal gesetzt. Auf 320 Seiten sind die 1185 Toten und Vermissten der Gemeinde Spiesen-Elversberg zusammengefasst, mit Biografie, Foto, Todesanzeige. Zurzeit ist das Buch in Druck, bis Ende des Monats wird es in einer Auflage von 200 Stück herauskommen. Rund 6000 Euro hat sich der Arbeitskreis das Projekt kosten lassen, das Buch ist für 35 Euro zu erwerben.

Vor acht Jahren Höcherberggebiet

„Die zusammengetragenen Schicksale sollen erinnern: erinnern an eine Zeit verantwortungsloser Politik, die menschenverachtenden Leitlinien folgte und gewissenlos gegenüber der eigenen Bevölkerung war, aber auch anderen Menschen unsägliche Zerstörung und Leid zufügte. Es soll aber auch an die Menschen erinnert werden, deren Idealismus und Opferbereitschaft für eine sinnlose Politik ausgenutzt wurden“, so schreibt der vorsitzende des Arbeitskreises, Hans Günther Sachs, im Vorwort. Das Buch ist nach acht Jahren das zweite seiner Art. Damals ging es um das Höcherberggebiet, also die heutige Stadt Bexbach inklusive aller Stadtteile und dem ehemaligen Stadtteil Ludwigsthal. Und warum nun Spiesen-Elversberg? Weil es überschaubar ist. wie Sachs der SZ auf Anfrage erklärt. Der Arbeitskreis verfügt über eine umfassende Schriften-Sammlung, darunter unter anderem die Vermissten-Bilder des DRK fürs ganze Saarland. Rund 13 000 an der Zahl. „Für Neunkirchen sind das über 7000“, sagt Sachs. Und rechnet hoch: Wenn die 1185 Toten der Gemeinde Spiesen-Elversberg 320 Seiten brauchen („Fotos und Todesanzeigen sollen ja so groß sein, dass man noch gut etwas erkennen kann“), dann wäre das für die Stadt Neunkirchen gut fünf Mal so viel, also 1500 Seiten. „Das kauft ja niemand.“

Der Weg zu den Informationen

Seit rund 20 Jahren, so erzählt Sachs, recherchiert der Arbeitskreis in Sachen Weltkriegs-Tote. „Wir haben Daten wie im ganzen Saarland keiner“, ist er sicher. Die Vorarbeit war also quasi getan. (Übrigens gab es auch ein zweites Manuskript für Schiffweiler, da war aber dann ein dortiger Historiker schneller.) Auf Grundlage dieser Vorarbeit hat Sachs dann noch zweieinhalb Jahre bis zur Vollendung des aktuellen Buches gebraucht. Erst einmal gibt es da ja nur den Namen. Dann, so erläutert der Historiker seine Arbeitsweise, gilt es, zu recherchieren: Was ist passiert, wo wurde der Tote beerdigt. Starke Unterstützung fand Schas bei den Spiesen-Elversberger Heimatforschern Günther Brömer und Stephan Friedrich und bei Dechant Olaf Harig von der katholischen Kirchengemeinde St. Ludwig. Hilfe findet man bei solcherlei Recherche auch über die Kriegsgräberfürsorge. Und mittlerweile gibt es öffentlich Zugänge zur ehemaligen Wehrmachtsauskunftstelle, die WAST. „Das war früher sehr mühsam, da musste man schriftlich anfragen, oftmals noch einen Nachweis bringen, dass man verwandt ist. Dann hat man ein Dreivierteljahr gewartet, oft um dann zu hören, dass es keine Infos gibt“, erinnert Sachs. Auch über den ehemaligen Internationalen Suchdienst ITS, die Arolsen Archives, gelangt man mittlerweile einfach an Daten.

Probleme bei der Recherche

Ein Problem für den Historiker stellen auch unterschiedliche Schreibweisen dar oder einfach unleserliche Schriften. „Wenn man das anpackt, dann ist das wie im Fluss, man weiß nicht, wo man ankommt“, sagt Sachs. Da braucht es dann auch mal Pausen. Außerdem, so seine Erfahrung, findet man zu einigen Menschen sehr viel, über andere so gut wie nichts.

Die deutschen Soldaten mussten in den Krieg

Was dem Historiker allerdings in die Karten spielte, ist die geänderte Erinnungskultur. Inzwischen sei man sich bewusst, dass auch die deutschen Soldaten Opfer seien. Man wolle etwas wissen über die Vergangenheit. Deshalb seien die Recherchen mittlerweile auch einfacher, „viel einfacher als noch für das letzte Buch“. Ins Buch aufgenommen sind im Übrigen auch Zivilopfer. Und stellvertretend für alle auch zwei tote Zwangsarbeiter: der damals 24 Jahre alten Einrico Michele, der im Januar 1945 im Ostarbeiterlager Heinitz starb, und die damals 20 Jahre alte Russin Anna Wygodowa, gestorben im März 1945 als Zwangsarbeiterin im Ostarbeiterlager der Elversberger Ziegelei. In seinem Vorwort bricht Professor Karl Christian Führer eine Lanze für die im Krieg gefallenen Deutschen. Auch sie seien in erster Linie Opfer gewesen, auch dann, wenn sie Fanatiker waren. „Wenn die Dokumentation diesen selbstzerstörerischen Charakter kriegerischer Gewalt n Einzelschicksalen belegt, so will sie damit den Krieg als politische Mittel insgesamt ächten“, so schreibt er. Männer zwischen 18 und 45 seien wehrpflichtig gewesen, hätten gar nicht anders gekonnt, Verweigerung stand unter Todesstrafe.

Einzelschicksale

Wie brutal und wahllos der Krieg in Spiesen-Elversberg zugeschlagen hat, das macht Führer an Beispielen deutlich. Er erwähnt die sechs Mitglieder der Familie Kohler, die am 19. März 1945 in Elversberg durch amerikanischen Artilleriebeschuss starben, das Ehepaar Haßdenteufel, das drei Söhne im Krieg verlor, die Brüder Heinz und Karl Eckert, die innerhalb von drei Wochen im Oktober 1942 an verschiedenen Fronten starben.

Persönlich betroffen

Der Spiesen-Elversberger Historiker und Archivar Stephan Friedrich packt den Leser in seinem Vorwort gleich am Herzen, als er von seinem Onkel Horst Friedrich erzählt. Der starb am 25. Januar 1945 auf dem Hauptverbandsplatz Gut Eberswalde in Ostpreußen im Alter von gerade mal 17 einhalb Jahren nach einem Granatsplitterdurchschuss der rechten Lunge und des Bauches. „Er gehörte zum letzten Aufgebot eines verbrecherischen Systems, das Tausende junger Menschen in den sicheren Tod schickte, um zunächst seine Eroberungspläne zu verwirklichen und am Ende den Zusammenbruch hinauszuzögern“, schreibt Friedrich. Auch nach 80 Jahren seien die Wunden nicht verheilt. In der Gemeinde gibt es einig Erinnerungsstätten: ein Kriegerdenkmal in Elversberg, ein Kiregerdenkmal in Spiesen im Mühlental, eine Gedenktafel im Heimatmuseum in Lions Haus. Auch auf den von Gerhard Bungert initierten DenkMal-Weg weist Freidrich hin. Eine kleine Kriegergedächtniskapelle gibt es in der katholischen Pfarrkirche St. Ludwig in Spiesen. „Das vorliegende Projekt will den Toten eine individuelle Identität geben, die uns nachhaltiger beeinflusst als Statistiken über Opferzahlen hinter denen keine Gesichter zu sehen, keine familiären Zusammenhänge fassbar sind und kein individuelles Schicksal steht, das berührt und erschüttert“, schreibt Friedrich. Es sei eine Pflicht der Opfer von Gewaltherrschaften zu gedenken. „Die geschichtsvergessenen Anhänger der Gewalt hätten gerne, dass es keine Erinnerung an die Untaten der Nazis gäbe, doch Erinnerungskultur bedeutet, sie im öffentlichen Gedenken zu verankern und damit Demokratie, Solidarität und Humanität zu stärken.“

Als nächstes hat Sachs das Buch für Wiebelskirchen, Wellesweiler und Kohlhof im Sinn.