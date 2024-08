132 Stimmen und mehr für den Erhalt von Feld und Wiesen Anwohner sammeln Unterschriften gegen Baugebiet im Zankwald Spiesen

Spiesen-Elversberg · Die Anwohner am neu geplanten Baugebiet am Zankwald in Spiesen wollen das so nicht hinnehmen. Dabei fürchten sie nicht nur um den Verlust von Flora und Fauna, sondern auch um ihre eigenen Häuser.

17.08.2024 , 11:24 Uhr

Anwohner am neu geplanten Wohngebiet Zankwald haben Unterschriften gegen eine Bebauung gesammelt; von links: Angelika Baus, Thea und Michael Gobé, Klothilde Muno, Carmen Schmidt, Andreas Löw und Helmut Müller. Foto: Elke Jacobi

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen