Artotheke Elversberg Eigene Wege finden und das Chaos bebildern

„Annette Marx und Christiane Maria Lohrig haben nie im klassischen Sinne Kunst studiert, haben vieles in Eigenregie erworben, aber auch mithilfe namhafter Dozenten ihre Kenntnisse stets erweitert. So haben sie heute ganz individuelle Bildsprachen gefunden, die jede auf ihre ganz besondere Art berühren“, sagte die Kunsthistorikerin Brigitte Quack bei der Vernissage der beiden Künstlerinnen in Elversberg. Ein weiterer künstlerischer Höhepunkt in der Artotheke in Elversberg schreibt die Geschichte der in einen Kunstraum umgewandelten früheren Apotheke fort. Bürgermeister Bernd Huf ging in seiner Begrüßung auf die Geschichte des Hauses ein. Seit gut zweieinhalb Jahren werde das von der Kommune erworbene Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zur katholischen Kirche von der Gemeinde als Kunst- und Veranstaltungsraum erfolgreich bespielt.