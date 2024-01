KV Alleh Hopp Spiesen Wagen und Gruppen für den Spieser Umzug gesucht

Und nun steht der nächste Umzug an: „Ganz großes Kino“ ist das Motto des KV Alleh Hopp in dieser Session. Das will man auch nach dem Umzug sagen können. „Wir sind guten Mutes, haben sich doch die NKV und der KV Alleh Hopp – die Aushängeschilder des Spieser Umzuges – bereits mit einer beachtlichen Zahl an Akteuren angemeldet“, schreibt Ferdi Matheis für den Verein. Auch mehrere private Gruppierungen haben ihr Mitwirken schon angekündigt. Weitere Mitwirkende sind jedoch gerne willkommen, betont er. Benachbarte Vereine aus dem Raum Neunkirchen und St. Ingbert haben wie in den Jahren zuvor närrische Unterstützung zugesichert. Umgekehrt macht auch der kV Alleh Hopp bei den närrischen Umzügen in der Umgebung mit .