Konzert in Spiesen-Elversberg : Die Crème de la Crème des deutschen Rock

Spiesen-Elversberg Alex Beyrodt und Friends live im CFK in Spiesen-Elversberg. Tickets für das Konzert im CFK gibt es im Vorverkauf.

Mit einem Highlight kann die Gemeinde Spiesen-Elversberg in diesem Herbst aufwarten: Alex Beyrodt & Friends spielen in Spiesen-Elversberg., wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Nach dem letztjährigen großen Erfolg und dem legendären Auftritt auf dem diesjährigen Berschfeschd in Elversberg geht es weiter: Zum ersten Mal stehen die Musiker um Alex Beyrodt am Freitag, 4. November, im CfK Spiesen auf der Bühne: Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr im CFK-Centrum für Freizeit und Kommunikation, Nassenwald 1 in Spiesen-Elversberg.

Alex Beyroth stammt aus Elversberg, er ist seit über 20 Jahren als Session-Gitarrist aktiv und hat an vielen Tonträgern mitgewirkt. Im Laufe dieser Zeit hat er mehr als 1000 Shows in über 25 Ländern gespielt.

Karten gibt es ab jetzt im Vorverkauf im Rathaus der Gemeinde Spiesen-Elversberg (Infotheke), bei Schreibwaren Romann Fichtenstraße 7 in Elversberg oder telefonisch unter Telefon (0 68 21) 791-316 und per E-Mail an poststelle@spiesen-elversberg.de. Eintrittspreis im Vorverkauf: 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.