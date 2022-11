Adventsmarkt in Spiesen-Elversberg : Zum ersten Mal gemeinsamer Adventsmarkt in Spiesen-Elversberg

Adventlicher Lichterglanz auf dem Rathausvorplatz in Spiesen Foto: Katja Sieger/Gemeinde

Spiesen-Elversberg Nach zweijähriger Pause findet am 26. und 27. November auf dem Rathausvorplatz in Spiesen der Adventsmarkt statt. Zum ersten Mal bieten die Spieser und Elversberger Vereine gemeinsam auf einem Markt ihre weihnachtlichen Leckereien an, teilt ide Gemeinde mit.