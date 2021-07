Schulsabschluss Gems Spiesen-Elversberg : Albert-Schweitzer-Schule feiert Abschluss

Die vier Abiturienten Albert-Schweitzer-Schule (siehe „Info“). Foto: Albert-Schweitzer-Schule

Spiesen-Elversberg Gemeinschaftsschule erabschiedet 4 Schüler mit Abitur, 25 Schüler mit Hauptschulabschluss und 20 Schüler mit mittlerer Reife.

(red) Homeschooling überstanden, im Wechsel­unterricht Prüfungen vorbereitet, mit Maske und Abstand Gemeinschaft gelebt, Testungen in allen Varianten durchgeführt – kurz gesagt, ein Abschlussjahr unter Coronabedingungen bewältigt: Die Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg hat am 9. Juli Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss erreicht haben, feierlich verabschiedet.

Die Absolventen genossen es, wieder mit den Freunden feiern und ausgelassen sein zu können – das Abschlusszeugnis in Händen zu halten und die Vorfreude zu spüren auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten Wirklichkeit wird.

Höchster Abschluss Abi im Rahmen einer Oberstufenkooperation Vier Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule haben im Rahmen einer Oberstufenkooperation ihr Abitur am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum in Neunkirchen abgelegt. Sie heißen: Tom Nehren, Lili Weber, Beriwan Gündüz und Leandro Müller-Marte.

Bei den Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern war die Erleichterung ebenso zu spüren wie bei ihren Lehrkräften, dass dieses Schuljahr mit all seinen Widrigkeiten und Anstrengungen ein gutes und erfolgreiches Ende genommen hatte.

So erreichten 17 von den 25 Absolventen des Hauptschulabschlusses (HSA) eine Durchschnittsnote von mindestens sieben Punkten und fünf der 20 Absolventen des Mittleren Bildungsabschlusses (MBA) haben über die A-Kurse die Übergangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe erreicht.

Die große Leistungsbereitschaft und Akzeptanz gegenüber den corona-bedingt schwierigen Lern- und Unterrichtsphasen sowie die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler auch in dieser von Unsicherheit geprägten Situation das Ziel des Abschlusses bzw. die angestrebte Schul- oder Berufsausbildung nicht aus dem Auge zu verlieren, waren für den Schulleiter Volker Burkhard Grund genug, den Anwesenden Lob und Anerkennung auszusprechen. Er hob in den beiden zeitversetzt veranstalteten Feiern in Anwesenheit der Eltern sowie der unterrichtenden Lehrkräfte außerdem das hohe soziale Engagement der Absolventen als Mediatoren, Vertrauensschüler, Schülerlotsen, Schulsanitäter und Betreuer der bewegten Pause hervor, das neben allem persönlichen Einsatz in der Schule ein ganz besonderer Beitrag für eine gelingende Schulgemeinschaft darstellt. Neben der Verbundenheit mit ihrer Schule profitierten die Schülerinnen und Schüler davon auch individuell für ihren weiteren Lebensweg.

In feierlichem Rahmen kamen neben dem Schulleiter auch die Klassenlehrer mit ihren Gedanken an die Absolventen zu Wort sowie die Schülerinnen selbst, die – vertreten durch Lilly Stenger und Veronika Witt aus Klasse 10 – ihre Schulzeit Revue passieren ließen.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 haben durch den erworbenen Abschluss eine gute Grundlage geschaffen, um in ihren weiteren Weg in das Berufsleben zu starten.

In diesem Jahr erreichten neben den Schülerinnen und Schülern am Standort der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule in Spiesen-Elversberg auch vier Schülerinnen und Schüler ihr Abitur. Dieses legten sie im Rahmen der Kooperation im Oberstufenverbund am KBBZ in Neunkirchen ab.

Den mittleren Bildungsabschluss schafften Sham Alhamad, Mohamad Jalal Alsawas, Emely Danneker, Benjamin Diersch, Hamza Ejneid, Isabelle Habermann, Sarah Hamm, Sarah Hendawi, Weaam Hohlweck, Zoe Lauer, Fabian Malik, David Morlo, Marie Müller, Max Spaniol, LauraSteinbeck, Emma Stenger, Lilly Wagner, Tobias Weber, Kim Witt und Veronika Wolter. Foto: Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Abschlussklasse 9a Albert-Schweitzer Gemeinschaftsschule, Spiesen-Elversberg Foto: Albert-Schweizer-Schule/Albert-Schweitzer-Schule

Den Hauptschulabschluss machten Abdo Rashid Alkashat, Wessam Altmayer, Vanessa Akkash, Said Bach, Leon Janes, Jero Bies, Jonas Becker, Elena Sohne, Lukas Bungert, Marie-Sophie Feyock, Leonie Collet, Zoe Groß, Laura Lacono, Lara Groß, Sebastian Marx, Samantha Hemmer, Fabio Milazzo, Tiziana Köhler, Lukas Roos, Jason Rheinheimer, Tim Scholl, Tom Saar, Noah Schwender, Sarah Spaniol, Justin Stein, Marlena Tittelbach und Meiko Weber. Foto: Albert-Schweitzer-Schule