Nach 14 Jahren in der Pfarrei : Emotionale Abschiedsmesse von Dechant Olaf Harig

Der Abschiedsgottesdienst am Sonntagnachmittag in St. Ludwig war gut besucht. Für die Teilnehmer gab es sogar ein Give-away. Foto: Elke Jacobi

Spiesen Sehr stimmungsvoll und emotional war die Messe in St. Ludwig.

Damit er immer zu allen seinen Schäfchen kommt, ist Dechant Olaf Harig erst kürzlich vom normalen Fahrrad aufs E-Bike umgestiegen. Was lag also näher, als beim Abschiedsgottesdienst am Sonntag den Vergleich zur Tour de France zu ziehen? „Heute endet die Tour de France“, sagte Harig in seiner Eröffnungsansprache, „und auch meine Tour de Elversberg endet“. Es sei nicht immer einfach gewesen, viele Hungeräste habe es unterwegs gegeben, mancher Hügel habe überwunden werden müssen. „Heute sage ich Lebewohl, aber ich sage es erfüllt, mit viel Freude, aber auch mit Wehmut.“ Die 14 Jahre seines Lebens habe er gerne hier verbracht, dachte Harig unter anderem an seinen 50. Geburtstag, sein silbernes Priesterjubiläum.