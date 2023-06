Jugendfußball Nicht alle Pokale gehen nach Elversberg

So eng liegen Jubel und Enttäuschung beieinander. Während die Jugendfußballer des 1. FC Saarbrücken am Donnerstagabend den Gewinn des A-Jugend-Saarlandpokals mit der Humba feierten und ihren Trainer Tobias Eisel in die Luft warfen, saßen die Spieler der SV Elversberg mit hängenden Köpfen auf dem Rasen. Der 1. FC Saarbrücken hatte zuvor das Finale vor 650 Zuschauern im Stadion des FC Palatia Limbach mit 3:0 gewonnen. „Das war ein perfekter Abschluss für mich, und ich bin den Jungs sehr dankbar, dass sie heute noch einmal alles gegeben haben. Der Sieg ist verdient, wir haben in der ersten Halbzeit schon alles klar gemacht“, sagte Tobias Eisel. Nach sechs Jahren als Nachwuchstrainer beim 1. FC Saarbrücken macht Eisel nun eine Pause vom Fußball.