Liebe hält schon seit vielen Jahrzehnten Seit 65 Jahren verheiratet – dieses Elversberger Paar verrät sein Geheim-Tipp für eine glückliche Ehe

„Hier ist meine ehemalige Verlobte.“ Vergnügt bittet Walter Rottmann den Besuch in die gute Stube, wo Marianne schon am Esstisch sitzt. Dann geht er in die Küche, Kaffee kochen. Das Reden überlässt er erstmal seiner Frau. Seiner besseren Hälfte. Denn genau das ist Marie Anne, wie sie laut Geburtsurkunde heißt, seit 65 Jahren.