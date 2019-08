Spiesen-Elversberg : 22-jähriger Gesuchter fällt durch Schlägerei auf

Foto: BeckerBredel

Spiesen-Elversberg Ein stark angetrunkener 22-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag an mehreren Schlägereien in Elversberg beteiligt gewesen sein soll, ist von der Polizei zur Überprüfung aufs Revier mitgenommen worden.

