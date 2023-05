Für Kinder Spieltage für Kinder auf dem Lübbener Platz

Neunkirchen · Die Cityspieltage für Kinder und Jugendliche starten am Freitag, 19. Mai, auf dem Lübbener Platz in der Neunkircher Innenstadt. Bis einschließlich Freitag, 2. Juni, heißt es dann an drei Terminen jeweils freitags in der Zeit von 15 bis 19 Uhr: Spiel, Bewegung und Kreativität für alle.

16.05.2023, 18:03 Uhr

Auch Jonglieren können die Kinder und Jugendlichen beim Mitmachzirkus probieren. Foto: dpa/Ingo Wagner