Groß-Projekt über Jahre Ab heute Abend neue Sperrung – Dauer-Baustelle auf A8 bei Neunkirchen rückt näher

Diesmal geht es um die geplanten Arbeiten an der Landertalbrücke. Das teilt Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen mit. Um eine mögliche Gefahr sowohl für den Verkehr als auch für die Arbeiter so gering wie möglich zu halten, macht der Auftraggeber einen Teil der Strecke für mehrere Tage dicht.