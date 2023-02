Spendenaktion nach Erdbeben : Stefan Kuntz wird heute eine Stunde lang die Kasse im Wellesweiler E-Center bedienen

Stefan Kuntz trainiert die Fußball-Nationalmannschaft der Türkei. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wellesweiler Eine besondere Aktion wird sich heute in Wellesweiler abspielen. Dort wird Stefan Kuntz, der Trainer der türkischen Nationalmannschaft, am Mittag an der Kasse sitzen.

Der saarländische Ex-Fußballprofi Stefan Kuntz – der gebürtige Neunkircher ist heute Trainer der türkischen Nationalmannschaft – wird sich am heutigen Samstag in Wellesweiler für Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien einsetzen. Das hat sein Management jetzt mitgeteilt.

Dazu wird der Europameister zwischen 12 und 13 Uhr eine Stunde lang an der Kasse des E-Centers in Wellesweiler kassieren.

Einnahmen gehen an den türkischen Katastrophenschutz

Die gesamten Einnahmen zwischen 12 und 13 Uhr gehen an die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad.

Wie es zu der Aktion kam? „Stefan und ich haben am Montagabend telefoniert und überlegt, wie wir helfen können und so ist diese Idee entstanden“, sagt Mehmet Göksu, Geschäftsführer des E-Centers, das die Einnahmen spenden wird.

Kuntz sichert weitere Hilfe zu

Neben der Spendenaktion im heimischen Saarland will Kuntz auch zusammen mit dem TFF, dem türkischen Fußballverband, helfen: „Wir vom TFF, vom türkischen Fußballverband, haben ebenfalls eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo sich unsere Nationalspieler natürlich beteiligen, meine Familie und ich“, schrieb Kuntz auf dem Twitterkanal des türkischen Fußball-Nationalteams.

Auch dieses Geld gehe an die Katastrophenschutzbehörde der Türkei Afad – damit sei laut Kuntz gewährleistet, dass die Spenden in die betroffenen Regionen fließen.

Bislang 21.000 Todesopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet