Spendenaktion : Vereine profitieren von Spendenaktion

Landkreis Neunkirchen Landkreis und Sparkasse stellen 100 000 Euro bereit und rufen alle auf, gemeinsam zu helfen.

Der Landkreis und die Sparkasse Neunkirchen lassen die Vereine nicht im Regen stehen, wie es jetzt in einer Pressemitteilung heißt. Sie haben sich daher gemeinsam entschlossen, unter dem Motto „Wir stehen an Ihrer Seite“ eine besondere Aktion zu starten. Dazu stellen die Sparkasse und der Landkreis mit Einbindung des Kreistages jeweils 50 000 Euro bereit, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

Ganz egal, ob Geld für neues Mobiliar auf dem Vereinsgelände, für neue Sportgeräte oder für ein anderes Vorhaben benötigt wird. Die Teilnahme lohnt sich und ist einfach und transparent über die Online-Spendenplattform „Meine Helden“ möglich, die die Sparkasse bereits 2019 im Jahr ihres 150-jährigen Bestehens ins Leben gerufen hatte. Hierüber wird es gemeinnützigen Vereinen leicht gemacht, Spenden für ihre wichtige Arbeit zu sammeln. Ab dem morgigen 15. April können sich Vereine online unter www.meine-helden-sparkasse.de registrieren und ihre Projektidee beziehungsweise ihren Bedarf einstellen. Somit haben Sie die Chance, eine Starthilfe von 300 Euro zu erhalten. Insgesamt wird hierfür ein Fördertopf in Höhe von 60 000 Euro bereitgestellt. Es lohnt sich also, möglichst schnell das Projekt einzustellen. Damit möglichst viele Vereine von der Aktion profitieren können, ist die maximale Fördersumme pro Projekt auf insgesamt 2000 Euro begrenzt. Weitere Fördermittel des Landkreises und der Sparkasse werden im Laufe der Aktion, die bis Ende Juli 2021 läuft, im Rahmen von besonderen zeitlich befristeten Aktionen vergeben.

Landrat Sören Meng ruft die Vereine auf, bei der Aktion mitzumachen „Machen Sie auf ihr Projekt aufmerksam und werben Sie dafür. So motivieren Sie andere für private Spenden. Diese können einfach über die Spendenplattform vorgenommen werden. Achten Sie auch auf aktuelle Informationen, die zum Beispiel über die Spendenplattform an die registrierten Vereine per Mail und auf der Internet- beziehungsweise Facebook-Seite von Sparkasse und Landkreis veröffentlicht werden. Es lohnt sich. Denn so ist eine Verdoppelungsaktion in Planung, bei der private Spenden verdoppelt werden“, so Meng.