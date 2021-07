Ehre für treues SPD-Mitglied in Ottweiler : Seit 60 Jahren wirkt Ernst Flaccus in den Reihen der SPD Ottweiler

Seit 60 Jahren wirkt Ernst Flaccus in den Reihen der SPD Ottweiler

Ehre für treues SPD-Mitglied in Ottweiler

Ottweiler Sozialdemokraten haben ihr Mitglied in einer kleinen Feierstunde geehrt.. Flaccus war unter anderem 46 Jahre lang Mitglied des Ottweiler Stadtrates und mehr als die Hälfte seiner Amtszeit der Vorsitzende der SPD-Fraktion.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der Ottweiler Bürger Ernst Flaccus für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Dabei wurden ihm vom saarländischen Bundestagsabgeordneten und Generalsekretär Christian Petry und dem Ottweiler SPD-Vorsitzenden Alexander Weiß eine Urkunde und Anstecknadel überreicht. Auch der Fraktionsvorsitzende im Ottweiler Ortsrat André Lickes gratulierte.

„Ehrenamtliches Engagement über diesen langen Zeitraum ist mehr als beeindruckend. Der Name Ernst Flaccus steht für eine sehr erfolgreiche Zeit der Ottweiler SPD, in der viel bewegt und erreicht wurde. Ich gratuliere herzlich zu diesem Jubiläum!“, so Christian Petry.