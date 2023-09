Landratswahl 2024 Einstimmiges Votum für Sören Meng

„Diese Karte ist ein schönes Zeichen für die anstehende Landratswahl. Seit 2016 ist Sören Meng Landrat. Sören ist Verwalter und Gestalter und das soll er auch in Zukunft bleiben“, so Steffen Werner Meyer in einer Pressemitteilung des SPD-Kreisverbandes Neunkirchen. Die Nominierung Mengs durch den Kreisvorstand erfolgte einstimmig, heißt es weiter.