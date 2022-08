Sparkasse Neunkirchen : Sparkasse unterstützt Notfallseelsorge

Neunkirchen Die Einsatzgruppe Neunkirchen des Vereins Notfallseelsorge und Krisenintervention Saarland freut sich über eine Spende über 2000 Euro.

Um die wichtige Arbeit und das ehrenamtliche Engagement der Einsatzgruppe zu unterstützen leistet die Sparkasse Neunkirchen gemeinsam mit dem Sparverein eine Spende in Höhe von .000 Euro. Den symbolischen Spendenscheck überreichte Jörg Welter, Vorstand der Sparkasse Neunkirchen, zusammen mit Landrat Sören Meng in der Christuskirche Neunkirchen an Vertreter der Einsatzgruppe Neunkirchen: Diakon Jenni Oswald (Katholische Kirchengemeinde St. Marien Neunkirchen), Pfarrer Bertram Weber (Evaneglische Kirchengemeinde Neunkirchen, Vorsitzender des Trägervereins Notfallseelsorge & Krisenintervention Saarland), Gabriele Mohrbach und Dr. Robert Kolatzek (Sprecher der Kreisgruppe Neunkirchen) freuten sich sehr über die große Unterstützung durch die Sparkasse.

Jörg Welter dankte den Vertretern des Vereins stellvertretend für alle in der Notfallseelsorge und Krisenintervention engagierten Menschen: „Ehrenamt ist der Leim der Gesellschaft. An diesem Satz ist viel Wahres dran, was sich gerade in der heutigen Zeit zeigt. Die Psychosoziale Notfallversorgung im Landkreis Neunkirchen ist ein gutes Beispiel für die so wichtige Funktion des Ehrenamtes, das oft im Stillen geleistet wird und für Menschen in Not immens wichtig ist“.