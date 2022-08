Sparkasse Neunkirchen : Jetzt fahren zwei Neue für soziale Einrichtungen

Neunkirchen Mit der Übergabe von zwei neuen Spendenfahrzeugen der Marke Peugeot „Rifter“ hat die Sparkasse Neunkirchen gemeinsam mit dem Sparverein Saarland zwei gemeinnützigen Einrichtungen aus dem Landkreis Neunkirchen eine große Freude gemacht.

Jörg Welter, Vorstand der Sparkasse Neunkirchen, überreichte aktuell die Fahrzeuge gemeinsam mit Florian Beck (Sparverein Saarland), Katharina Subrizi (Peugeot Saarland) und Landrat Sören Meng an Ute Penth (Caritas-Zentrum für Pflege und Beratung in Hüttigweiler) und Robert Altherr (Awo-Seniorenzentrum Spiesen-Elversberg).

„Gerade in Zeiten wie diesen zeigt es sich, wie wichtig Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe in unserer Gesellschaft sind. Wir als Sparkasse freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Sparverein einen Beitrag leisten können, Sie bei Ihrer wichtigen Arbeit zum Wohle hilfsbedürftiger Menschen in unserer Region zu unterstützen. Gerne stellen wir Ihnen für Ihr wertvolles Engagement jeweils ein nagelneues Spendenfahrzeug zur Verfügung“, erklärte Jörg Welter anlässlich der Schlüsselübergabe. Dabei würdigte er die wertvolle Arbeit der Organisationen und Einrichtungen. Ganz gleich, um welche karitative Einrichtung es sich handelt – jede einzelne Organisation setze sich in hervorragender Weise für bedürftige Menschen ein. Ebenso dankte Jörg Welter allen, die Monat für Monat unter dem Motto „Sparen mit Gewinn – Helfen mit Herz“ Gewinn-Spar-Lose kaufen und damit viel Gutes tun.